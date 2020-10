Spread the love











The tracklist for “Made in Lagos” album by Starboy Entertainment boss, Wizkid is here.

Wizkid Made In Lagos tracklist

1 Reckless

2 Ginger feat. Burna Boy

3 Longtime feat. Skepta

4 Mighty Wine

5 Blessed feat. Damian Marley

6 Smile feat. H.E.R

7 Piece of Me feat. Ella Mai

8 No Stress [Explicit]

9 True Love

10 Sweet One

11 Essence

12 Roma feat. Terri

13 Gyrate

14 Grace

